Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»
Українська журналістка оскаржує статус «іноагентів» в Росії
фото з відкритих джерел

Міністерство юстиції Росії оголосило українську журналістку та ведучу телеканалу «Настоящее время» Ірину Ромалійську «іноземною агенткою»

Мін'юст Росії оголосив українську журналістку Ірину Ромалійську «іноземною агенткою». Все через те, що її сторінках у соцмережах є деструктивні матеріали, зокрема про очільника Кремля Володимира Путіна. Про це йдеться у відповіді російського суду на позов медійниці, інформує «Главком».

Ірина Ромалійська повідомила, що взимку 2025 року мінʼюст РФ вніс її до переліку «іноагентів». Після цього вона подала адміністративний позов, у якому оскаржила це рішення, щоби пізніше мати можливість звернутися з цією справою до Комітету ООН з прав людини.

Медійниця отримала відповідь від Замоскворєцкого районного суду Москви, в якій ішлося про те, що на її ресурсах «систематично розміщуються матеріали деструктивного характеру, які містять відомості, що дискредитують президента Російської Федерації, а також матеріали з критикою проведення СВО».

Зауважимо, згідно з російським законодавством, особи, внесені до реєстру «іноагентів», зобов’язані маркувати свій контент спеціальними позначками та регулярно звітувати перед державними органами про фінанси.

Ромалійська заявила, що виконувати ці вимоги не планує. За її словами, за «невиконання обов’язків іноагента» в РФ передбачено кримінальну відповідальність, однак наразі вона має намір пройти всі інстанції – апеляцію, касацію та розгляд у верховному суді.

«Главком» писав, як російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі. Російська фотографка та активістка Вікторія Івлєва наголосила, що росіяни, які виїхали до Європи, «живуть у власній маленькій Росії» та зосереджені радше на комфорті, ніж на протидії путінському режиму чи підтримці України. Івлєва назвала абсурдними їхні спроби створити в Європі політичні об’єднання чи делегації. 

В інтерв'ю «Главкому» Вікторія Івлєва також розповіла про про сучасну Росію: інфантильність суспільства, слабкість опозиції, що втекла на Захід, отруєння країни фашизмом, досконале зло Путіна та роль культури. Вона також поділилася кумедними спогадами про давнє знайомство з міністром оборони РФ Шойгу.

