Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»

Міністерство юстиції Росії оголосило українську журналістку та ведучу телеканалу «Настоящее время» Ірину Ромалійську «іноземною агенткою»

Мін'юст Росії оголосив українську журналістку Ірину Ромалійську «іноземною агенткою». Все через те, що її сторінках у соцмережах є деструктивні матеріали, зокрема про очільника Кремля Володимира Путіна. Про це йдеться у відповіді російського суду на позов медійниці, інформує «Главком».

Ірина Ромалійська повідомила, що взимку 2025 року мінʼюст РФ вніс її до переліку «іноагентів». Після цього вона подала адміністративний позов, у якому оскаржила це рішення, щоби пізніше мати можливість звернутися з цією справою до Комітету ООН з прав людини.

Медійниця отримала відповідь від Замоскворєцкого районного суду Москви, в якій ішлося про те, що на її ресурсах «систематично розміщуються матеріали деструктивного характеру, які містять відомості, що дискредитують президента Російської Федерації, а також матеріали з критикою проведення СВО».

Зауважимо, згідно з російським законодавством, особи, внесені до реєстру «іноагентів», зобов’язані маркувати свій контент спеціальними позначками та регулярно звітувати перед державними органами про фінанси.

Ромалійська заявила, що виконувати ці вимоги не планує. За її словами, за «невиконання обов’язків іноагента» в РФ передбачено кримінальну відповідальність, однак наразі вона має намір пройти всі інстанції – апеляцію, касацію та розгляд у верховному суді.

