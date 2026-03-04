Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині

У Баштанському районі після російського удару без світла залишилися 123 споживачі

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області, внаслідок чого були знеструмлені два населені пункти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За його словами, удар стався вранці, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М».

«Учора зранку ворог завдав удару по території Баштанського району, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М». Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення фермерського господарства та повітряну лінію електропередачі. Було знеструмлено два населені пункти району, наразі без електропостачання залишаються 123 споживачі. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає», – повідомив Кім.

Крім того, за минулу добу російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За словами очільника ОВА, сили протиповітряної оборони протягом доби збили або подавили шість ударних безпілотників типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Миколаївської області, використовуючи ракети, артилерію та безпілотники. Унаслідок таких атак пошкоджується цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, житлові будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, що у ніч на 4 березня в Ростовській області під час роботи ППО, ймовірно, було збито російський військовий вертоліт.

Так звані z-пабліки заявили, що вертоліт був знищений «дружнім вогнем». Російські моніторингові канали почали обговорювати неузгодженість дій між підрозділами та помилкове ураження під час роботи ППО.