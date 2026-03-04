Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
Ракетний удар РФ знеструмив два населені пункти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Баштанському районі після російського удару без світла залишилися 123 споживачі

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області, внаслідок чого були знеструмлені два населені пункти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За його словами, удар стався вранці, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М».

«Учора зранку ворог завдав удару по території Баштанського району, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М». Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення фермерського господарства та повітряну лінію електропередачі. Було знеструмлено два населені пункти району, наразі без електропостачання залишаються 123 споживачі. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає», – повідомив Кім.

Крім того, за минулу добу російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За словами очільника ОВА, сили протиповітряної оборони протягом доби збили або подавили шість ударних безпілотників типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Миколаївської області, використовуючи ракети, артилерію та безпілотники. Унаслідок таких атак пошкоджується цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, житлові будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, що у ніч на 4 березня в Ростовській області під час роботи ППО, ймовірно, було збито російський військовий вертоліт

Так звані z-пабліки заявили, що вертоліт був знищений «дружнім вогнем». Російські моніторингові канали почали обговорювати неузгодженість дій між підрозділами та помилкове ураження під час роботи ППО.

Читайте також:

Теги: Миколаївщина окупанти балістичні ракети війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
2 березня, 06:13
Підготовлені операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби
Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності
20 лютого, 12:39
РФ з початку війни втратила 11 678 танків
Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
17 лютого, 06:55
Ситуація на фронті 14 лютого
Лінія фронту станом на 14 лютого 2026. Зведення Генштабу
14 лютого, 22:26
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
14 лютого, 13:02
Підготовкою та реалізацією операції керував майбутній начальник ГУР, а нині керівник Офісу президента Кирило Буданов
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
10 лютого, 16:50
РФ, ймовірно, свідомо пішла на демонстрацію сили, щоб психологічно тиснути на пілотів НАТО та підкреслити свою присутність у регіоні
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
9 лютого, 22:56
Бетонні загородження поблизу Маріямполе вздовж кордону Литви з Калінінградом
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
5 лютого, 15:49
Протягом 2025 року в Україні було перейменовано більше 10 партій
Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів? Політика
5 лютого, 10:55

Кримінал

Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
ДБР викрило схему мобілізації без проходження служби
ДБР викрило схему мобілізації без проходження служби
Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина
Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина
ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини
ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду
Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua