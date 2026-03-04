Головна Країна Події в Україні
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
Росія спробувала прорвати кордон на Південно-Слобожанському напрямку
фото з відкритих джерел

Окупанти атакували позиції ЗСУ у напрямку Зибиного та Круглого, усі штурми відбито

Російські війська протягом минулої доби намагалися прорвати державний кордон України у Харківській області. Зокрема, окупанти атакували позиції українських військових у напрямку населених пунктів Зибине та Кругле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання об’єднаних сил Збройних сил України.

Як зазначають військові, спроби прориву відбулися на Південно-Слобожанському напрямку. «Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого», – йдеться у повідомленні.

Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині фото 1
фото: DeepState
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині фото 2
фото: DeepState

Українські підрозділи завдали вогневого ураження по штурмових групах російських військ. У результаті атаки противника були зірвані. Крім того, за даними військових, на Великобурлуцькому напрямку російські сили продовжують накопичувати підрозділи для можливого поновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати українську оборону у напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки. Українські військові відбили ці атаки. Також бої тривали на Лиманському напрямку. Там українські захисники відбили штурмові дії противника у напрямку Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

За інформацією Угруповання об’єднаних сил, загалом протягом минулої доби українські підрозділи нейтралізували 17 атак російських військ на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що сили оборони України у лютому 2026 року вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили. За даними аналітиків, із початку 2026 року українські військові звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів території. Зокрема, у період з 14 по 20 лютого Сили оборони досягли чистого приросту майже 33 квадратних кілометрів. Ще приблизно 57 квадратних кілометрів українські війська відвоювали з 21 по 27 лютого

