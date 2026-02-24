Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
Кремль підготував мережу для диверсій у країнах НАТО
фото з відкритих джерел

Європейська розвідка попереджає про мережу «троянських коней», які можуть використовувати для шпигунства та прихованих атак

Росія може готувати масштабну диверсійну кампанію на території країн НАТО, скуповуючи нерухомість поблизу військових і стратегічних об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

За даними видання, випадки придбання будівель поблизу військових баз і цивільної інфраструктури вже зафіксували щонайменше у десяти країнах, серед яких Фінляндія, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Представники спецслужб вважають, що такі об’єкти можуть використовуватися для спостереження, диверсій та прихованих атак.

Деякі європейські розвідники припускають, що на окремих локаціях можуть зберігатися вибухівка, дрони та зброя, а також діяти агенти, яких можуть активувати в потрібний момент. За їхніми оцінками, Кремль може робити ставку не на прямий військовий напад, а на диверсійні операції, спрямовані на транспортні, комунікаційні та енергетичні мережі.

«Диверсійна кампанія має менше шансів на консенсус щодо статті 5, ніж звичайна російська військова операція», – переконаний один із офіцерів розвідки, слова якого наводить The Telegraph.

Експерти також звертають увагу на можливі об’єкти інтересу російських структур. Йдеться, зокрема, про райони з видом на базу підводних човнів «Трайдент» у Шотландії, місця прокладання підводних кабелів, авіабазу Акротірі на Кіпрі, військово-морські бази та радіолокаційні установки в Норвегії й Швеції, а також ключові морські шляхи поблизу фінського порту Турку.

«Протягом понад десяти років російські структури систематично купували нерухомість у Фінляндії, Швеції та Норвегії поблизу військових баз, портів та стратегічних ліній постачання», – зазначив старший науковий співробітник зі стратегії та національної безпеки Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

За його словами, подібна практика використовувалася ще за часів Холодної війни, коли СРСР мав мережу квартир у Гельсінкі, які застосовувалися для шпигунства та зберігання обладнання.

Аналітики радять європейським державам посилити контроль за купівлею стратегічної нерухомості. Як приклад наводять Фінляндію та країни Балтії, які вже запровадили майже повну заборону для громадян Росії та Білорусі на придбання таких об’єктів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав сучасний російський режим «психічно нестабільною диктатурою», яка не визнає кордонів і прагне знищити свободу в усьому світі. Президент наголосив, що Путін – це «сама війна», і будь-яка підтримка його режиму є вибором на користь кровопролиття.

Читайте також:

Теги: розвідка росія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Самарській області атаковано Нефтегорський газопереробний завод
У Самарській області атаковано Нефтегорський газопереробний завод
21 лютого, 03:57
Це рішення дає уряду Німеччини юридичне право завершити процес вилучення російської власності до 10 березня 2026 року
Брюссель дав добро: Німеччина забирає активи «Роснефти» під свій повний контроль
20 лютого, 17:39
Тіньовий флот Росії перетворюється на гігантські плавучі склади, які не можуть розвантажитися через ризики вторинних санкцій
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
8 лютого, 10:39
Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
Гераскевич: Якщо санкції перейдуть на міжнародний рівень, то росіяни не зможуть потрапляти на змагання
Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади
2 лютого, 11:04
Трамп рішуче налаштований до Росії
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
30 сiчня, 13:03
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав ЄС негайно діяти проти «тіньового флоту» РФ
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
27 сiчня, 09:06
Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
25 сiчня, 15:47

Політика

Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua