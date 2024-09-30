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Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією
Норвегія готується до можливих загроз з боку Росії
фото із відкритих джерел

Кордон Норвегії з Росією становить близько 200 км

Уряд Норвегії задумався про будівництво паркану на кордоні з Росією. Про це заявила міністерка юстиції країни Емілі Мель, пише NRK.

Згідно з інформацією, норвезька влада захотіла побудувати огорожу після того, як до аналогічного рішення дійшла Фінляндія. Кордон Норвегії з Росією становить близько 200 км. На ній розташований єдиний контрольно-пропускний пункт – Борисоглібськ у Мурманській області РФ (з норвезької сторони – Стурскуг).

«Це захід, який може стати актуальним або вздовж всього кордону, або для деяких його ділянок», – уточнила політик.

За її словами прикордонний паркан дуже важливий не лише тому, що він може діяти як стримуючий фактор, а й тому, що містить датчики та технологію, яка дозволяє виявляти, чи люди рухаються близько до кордону.

«Ми працюємо над тим, щоб розглянути декілька заходів. Це може стосуватися персоналу, огорожі, моніторингу кордону та заходів навколо прикордонної пункту в Стурскугу», – додала вона.

Масштабна огорожа також продовжує зводитись на кордоні Росії з Фінляндією. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Раніше Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з РФ. Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) виявило в повітряних фільтрах цезій, кількість якого є «дуже низькою». Радіаційні рівні вищі за норму, але не становлять ризику для людей або довкілля. 

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Теги: росія будівництво Фінляндія Норвегія кордон влада безпека

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