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Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
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Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
Ракетна установка «Фатх-360» маскується під вантажівку
фото з відкритих джерел

Сергій Згурець: Іранськими ракетами малої дальності Росія зможе бити по своїй же території

Росіяни можуть використовувати іранські балістичні ракети малої дальності «Фатх-360», щоб зупинити просування ЗСУ в Курській області. Тобто, вони битимуть по своїй же території. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому».

В такому випадку вибір РФ на користь використання балістики стає зрозумілим. Щоб вирішувати певні завдання в Курській області росіянам потрібна саме балістичні ракети малої дальності.

«Скоріше за все можна припустити, що Росія спробує використати ракети «Фатх-360» для зупинки просування наших військ на російській території у Курській області», – припускає Сергій Згурець.

Такої ж думки дотримується військовий аналітик Михайло Самусь. Він підкреслює, що в цьому випадку західні країни навіть не зможуть нічого пред’явити росіянам та Ірану, адже, фактично, РФ битиме по своїй території іранськими ракетами. «Хоча сьогодні «Фатх-360 може бити по Суджі, а завтра – по Сумах», – не виключає експерт.

Тому вирішення проблеми знешкодження нової зброї стає все більш актуальним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран передав Росії більше 200 балістичних ракет. Йдеться, начебто, про тактичні ракети наземного запуску «Фатх-360» з імовірною дальністю до 110 км.

До слова, за даними британської розвідки, до сьогодні іранська військова допомога Росії у війні проти України включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та велику підтримку виробництва російських безпілотників. Постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та Росії.

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Теги: росія Іран Михайло Самусь балістичні ракети Сергій Згурець військова допомога

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