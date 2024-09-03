Ракетний удар по Полтаві та відставки міністрів. Головне за 3 вересня

За даними керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, під завалами можуть перебувати ще до 18 людей

Станом на 20:20 внаслідок удару по навчальному закладу та лікарні Полтави загинуло 51 людина, понад 200 поранено

Ракетний удар РФ по Полтаві. Масштабні відставки міністрів та чиновників. СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона. Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16. Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України.

«Главком» зібрав головні новини 3 вересня, аби ви були в курсі подій.

Ракетний удар по Полтаві: що відомо на вечір 3 вересня

Сьогодні вранці, 3 вересня, російські війська ударили по Полтаві двома балістичними ракетами. Під удар потрапив навчальний заклад та житлова забудова. Понад 50 осіб загинуло, 219 – поранено.

Влучання було по території навчального закладу і сусідньої лікарні, також часткових руйнувань зазнала одна з будівель Інституту звʼязку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Будинок у Полтаві, поблизу якого зафіксовані влучання фото: Суспільне

Рятувальна операція продовжується. До розбору завалів залучені додаткові підрозділи ДСНС. Працює 50 одиниць техніки та 220 рятувальників.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.

Масштабні відставки міністрів та чиновників

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Заява про звільнення надійшла й від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву за вчинення дисциплінарного проступку. Про це повідомило НАБУ.

Також голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон покидають наглядову раду «Укренерго» через політичний тиск.

СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона

Правоохоронці затримали у Києві колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів» та ще трьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами.

Як свідчать матеріали провадження, одним із завдань мережі був збір даних про українських діячів, які «цікавили» російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб для подальшого вбивства. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

фото: СБУ

Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ.

Одразу три співрозмовники Reuters заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Наразі фахівці намагаються зробити ракету сумісною з іншими винищувачами, які є на озброєнні в Україні, окрім F-16.

Гроссі у Києві обговорив підтримку українських АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив у Києві підтримку українських АЕС з керівниками Міненергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому перед поїздкою на окуповану ЗАЕС.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ «повністю віддана безпеці та захищеності українських ядерних об'єктів, з присутністю на кожному з них».

Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України

Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 млн євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів.

Усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія внесла 1,8 мільярда норвезьких крон (близько 160 млн євро).