Норвегія починає запасатися зерном на випадок війни, нової пандемії або ж зміни клімату

У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що «створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого»

У найближчі роки Норвегія підпише контракти на створення продовольчих запасів до 2029 року

Норвегія починає запасати зерно, посилаючись на пандемію, війну та зміну клімату. Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це рішення необхідним.

Повідомляється, що угоду про зберігання 30 тис. тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії. Пшениця, що належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися компаніями у сховищах по всій країні.

У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що «створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого».

У найближчі роки Норвегія підпише нові контракти на створення запасів з метою нарощування резерву до 2029 року.

Зазначається, що мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати близько 82,5 тис. тонн зерна, «щоб у нас було достатньо зерна для тримісячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути», – додав Поллестад. Станом на перший квартал цього року в Норвегії проживало 5,6 млн жителів.

Нагадаємо, країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

За його словами, раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після вторгнення до України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше €1,2 млрд військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.