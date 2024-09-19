Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки мігрантів цьогоріч виїхали з Росії: офіційні дані

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки мігрантів цьогоріч виїхали з Росії: офіційні дані
Росстат повідомляє про скорочення припливу мігрантів до Росії до мінімального рівня за останні десять років
фото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

У 2023 році до РФ з-за кордону приїхали 560 тисяч осіб, – на 23 відсотки менше, ніж роком раніше

У Росії, згідно з офіційними даними, на початку вересня 2024 року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян. На кінець 2023 року цей показник становив 8,5 млн осіб. Про це повідомляє DW із посиланням на дані головного управління з питань міграції МВС РФ.

«На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають у Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб», – зазначило міністерство.

При цьому за весь 2023 рік у РФ стали на міграційний облік понад 8 507 906 осіб, заявила наприкінці червня уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Таким чином, можна констатувати, що за 2024 рік з Росії поїхали понад 2 млн іноземних громадян, які раніше там проживали. 

Скорочення припливу мігрантів до РФ

Тим часом, у липні нинішнього року Росстат повідомляв про скорочення припливу мігрантів до Росії до мінімального рівня за останні десять років. У 2023 році до РФ з-за кордону приїхали 560 тисяч осіб, – на 23 відсотки менше, ніж роком раніше, коли приплив склав 730 тисяч осіб, зазначило відомство.

Після березневого теракту в підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл», у скоєнні якого звинуватили громадян Таджикистану, влада Росії почала посилювати міграційну політику. У червні Держдума ухвалила законопроект, що посилює режим перебування мігрантів у РФ (і в тому числі передбачає створення відповідного реєстру). Документ має набути чинності 5 лютого 2025 року, до цього моменту має бути запущений і реєстр.

На початку вересня Таджикистан рекомендував своїм громадянам «тимчасово утриматися від поїздок до Російської Федерації без гострої потреби» у зв'язку з чинним у РФ «режимом посиленого контролю в'їзду іноземних громадян». Раніше з такою самою рекомендацією виступив Киргизстан.

Нагадаємо, після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Про це пише видання «Медуза». Зазначається, що військові слідчі провели у Москві рейд, за результатами якого десяткам мігрантів, які отримали російське громадянство, було вручено повістки до військкоматів для постановки на облік.

Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.

Читайте також:

Теги: Киргизстан Таджикистан Тетяна Москалькова влада реєстр росія мігранти трудові мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Путін пообіцяв визнати країни НАТО «безпосередніми сторонами конфлікту», якщо Україні буде дозволено застосовувати далекобійну зброю для ударів по РФ
Дозвіл на удари далекобійною зброєю: Bloomberg припустив, як відповість Росія
13 вересня, 21:17
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
Нардеп Сергій Гривко раніше пропонував ввести «податок на бездітність», «крутити педалі» засудженим. Тепер у нього новий «креатив»
Жаданий подарунок забудовникам. Нардеп Гривко зі «Слуги народу» здивував законопроєктом Влада і бізнес
9 вересня, 06:00
Румунія прийде – порядок наведе. Навіщо Бухарест купує молдовський порт на кордоні з Україною
Румунія прийде – порядок наведе. Навіщо Бухарест купує молдовський порт на кордоні з Україною Сусіди
6 вересня, 14:25
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
4 вересня, 13:40
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова
Росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram
25 серпня, 10:42
Сьогодні має відбутися обмін полоненими між Україною та РФ
Reuters: Україна та Росія готують обмін 115 полоненими
24 серпня, 13:48
Середній вік танкерів, що перевозять російську нафту, складає 20 років
Данія готується до аварій танкерів тіньового флоту Росії – Bloomberg
23 серпня, 22:30
Реакція Кремля на вторгнення України в Курську область підкреслила, що внутрішнім пріоритетом Кремля є стабільність режиму
Путін змінив кадрову політику через події на Курщині – аналіз ISW
20 серпня, 05:23

Соціум

Скільки мігрантів цьогоріч виїхали з Росії: офіційні дані
Скільки мігрантів цьогоріч виїхали з Росії: офіційні дані
Руйнівний циклон «Борис» дістався до Італії: евакуйовано тисячу осіб (відео)
Руйнівний циклон «Борис» дістався до Італії: евакуйовано тисячу осіб (відео)
Будівля угорського парламенту йде під воду (фото, відео)
Будівля угорського парламенту йде під воду (фото, відео)
Ще один міжнародний кінофестиваль покаже фільм «Росіяни на війні». Реакція МЗС
Ще один міжнародний кінофестиваль покаже фільм «Росіяни на війні». Реакція МЗС
Куріння вейпу шкодить мозку: результати дослідження
Куріння вейпу шкодить мозку: результати дослідження
У Росії заарештовано начальника бронетанкової служби
У Росії заарештовано начальника бронетанкової служби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
37K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
7188
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua