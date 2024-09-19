Скільки мігрантів цьогоріч виїхали з Росії: офіційні дані

Росстат повідомляє про скорочення припливу мігрантів до Росії до мінімального рівня за останні десять років

У 2023 році до РФ з-за кордону приїхали 560 тисяч осіб, – на 23 відсотки менше, ніж роком раніше

У Росії, згідно з офіційними даними, на початку вересня 2024 року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян. На кінець 2023 року цей показник становив 8,5 млн осіб. Про це повідомляє DW із посиланням на дані головного управління з питань міграції МВС РФ.

«На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають у Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб», – зазначило міністерство.

При цьому за весь 2023 рік у РФ стали на міграційний облік понад 8 507 906 осіб, заявила наприкінці червня уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Таким чином, можна констатувати, що за 2024 рік з Росії поїхали понад 2 млн іноземних громадян, які раніше там проживали.

Скорочення припливу мігрантів до РФ

Тим часом, у липні нинішнього року Росстат повідомляв про скорочення припливу мігрантів до Росії до мінімального рівня за останні десять років. У 2023 році до РФ з-за кордону приїхали 560 тисяч осіб, – на 23 відсотки менше, ніж роком раніше, коли приплив склав 730 тисяч осіб, зазначило відомство.

Після березневого теракту в підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл», у скоєнні якого звинуватили громадян Таджикистану, влада Росії почала посилювати міграційну політику. У червні Держдума ухвалила законопроект, що посилює режим перебування мігрантів у РФ (і в тому числі передбачає створення відповідного реєстру). Документ має набути чинності 5 лютого 2025 року, до цього моменту має бути запущений і реєстр.

На початку вересня Таджикистан рекомендував своїм громадянам «тимчасово утриматися від поїздок до Російської Федерації без гострої потреби» у зв'язку з чинним у РФ «режимом посиленого контролю в'їзду іноземних громадян». Раніше з такою самою рекомендацією виступив Киргизстан.

Нагадаємо, після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Про це пише видання «Медуза». Зазначається, що військові слідчі провели у Москві рейд, за результатами якого десяткам мігрантів, які отримали російське громадянство, було вручено повістки до військкоматів для постановки на облік.

Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.