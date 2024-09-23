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Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з Росії
У Сінгапурі для Туреччини зробили платформу для масштабного видобутку газу
фото із відкритих джерел

Туреччина отримала першу платформу для масштабного видобутку газу 

У Туреччину відбуксирували першу плавучу добувну платформу для роботи на великому родовищі газу «Сакар'я» у Чорному морі. Виробництво газу в країні збільшиться в кілька разів у найближчі кілька років.

«Вітаємо нашу плавучу добувну платформу, яка прибула з Сінгапуру в Чанаккале», – написав у X міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

Турецька нафтова корпорація TPAO відкрила у Чорному морі родовище, і запаси оцінюють у понад 700 млрд кубометрів. Минулого року почався видобуток, який планують наростити до 15 млрд кубометрів на рік – близько 30% поточного споживання.

Платформа, що подолала за 51 день шлях із Сінгапуру до Туреччини, стане першою з цілої низки. На борту 300-метрового судна розмістять 165 осіб персоналу.

«Після підготовки у Чанаккале та Фільосі платформа почне видобуток на «Сакар'ї» у 2026 році і працюватиме за 170 кілометрів від берега. Вона перероблятиме 10 млн кубометрів на добу (3,65 млрд кубометрів на рік) природного газу і передаватиме його в газотранспортну систему, видобуток зросте вдвічі», – заявив міністр.

Також він повідомив, що першу фазу родовища завершать у першому кварталі наступного року, коли введуть в експлуатацію всі 12 глибоководних свердловин і видобуток зросте до 10 млн. кубометрів на добу.

Видобуток на «Сакарі» росте неквапливо. Якщо минулого року вона склала, за даними EPDK, 338 млн. кубометрів, то за перше півріччя 2024 року – 681 млн. кубометрів.

З одного боку, власний газ дозволить країні скорочувати імпорт. З іншого боку, у Туреччині очікують зростання споживання і Анкара готується стати газовим хабом для Європи. Вже в першому півріччі експорт та реекспорт палива становив 821 млн кубометрів – переважно до Болгарії. Це еквівалентно продажам за кордон за весь минулий рік (896 млн. кубометрів).

До слова, банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись відразу на інформацію від трьох імпортерів та посередників.

Теги: імпорт експорт міністр газ Туреччина кордон родовище

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