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Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з РФ
Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки проведе більше аналізів щодо стрибка радіації протягом наступних кількох днів
фото з відкритих джерел

Радіаційні рівні вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) виявило в повітряних фільтрах цезій, кількість якого є «дуже низькою». Про це повідомляє Barrents Observer.

Фільтри з Віксйоф'єлла і Сванховда аналізують у відділі аварійної готовності в Пасвіку раз на тиждень. Радіоактивний цезій-137 з'явився десь між 9 і 12 вересня.

«Рівні явно вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. Ми виявили 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Сванховді на 37-му тижні (9-16 вересня), і ми виміряли таку ж концентрацію (5 мкБк/м3) на фільтрувальній станції у Віксйоф'єллі на 36/37-му тижні (5-12 вересня)», – каже Бредо Меллер з підрозділу аварійної готовності DSA у Сванховді.

За словами посавдовця, DSA проведе більше аналізів протягом наступних кількох днів. «Ми не здивуємося, якщо вони також будуть на тому ж рівні, що ми бачили сьогодні».

DSA заявляє, що під час дослідження фільтрів не було виявлено жодних інших радіоактивних ізотопів. Невідомо також, чи будь-які вимірювання на російському боці кордону мають подібні результати.

Жодні інші фільтри на півночі Норвегії чи фінської Лапландії не виявили піку вмісту цезію за останній тиждень. Цезій-137 утворюється як продукт поділу при роботі ядерного реактора.

Як зазначає видання, на борту підводних човнів і криголамів, які працюють у Баренцевому морі з баз уздовж узбережжя Кольського півострова, є численні морські реактори. Масштабні стратегічні навчання «Океан-2024» завершилися 16 вересня, але малоймовірно, що такі викиди відбуваються з морського реактора, який працює в морі. Невеликі витоки цезію-137 більш вірогідні під час запуску або технічного обслуговування реактора чи при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом.

За словами Меллера, цезій також може з'являтися внаслідок лісових пожеж. Випадання радіоактивних опадів після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році і навіть атмосферних ядерних випробувань до 1962 року все ще можна виміряти в природі. Період напіврозпаду цезію-137 становить близько 30 років.

Barrents Observer наголошує, що російські розробники зброї з «Росатому» все літо і на початку осені працювали на полігоні Паньково на Новій Землі. Полігон призначений для випробування крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник», яка, як вважають, має більш-менш відкрите охолодження міні-реактора.

Роботи на полігоні, однак, суворо засекречені, і дуже мало інформації оприлюднюється. Офіційних повідомлень про те, що «Буревісник» випробовується, немає, але ознаки цього можна побачити, вивчаючи щоденно оновлювані супутникові знімки з Арктичного архіпелагу.

Протягом літа «Баренц Оглядач» бачив кілька вантажних суден і суден спеціального призначення у водах за межами Паньково, а протягом останніх кількох тижнів два великі транспортні літаки Росатома Іл-76 періодично паркувалися в аеропорту Рогачево на Новій Землі. Вважається, що літаки синього кольору проводять операції, пов'язані з випробуваннями «Буревісника».

Радіоактивний ізотоп, який зараз вимірюється у Фіннмарку, міг прилетіти здалеку, залежно від напрямку вітру.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

До слова, у Київській області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Полум'я охопило територію у Чорнобильській зоні площею 421 га.

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Теги: радіація росія Норвегія ядерна зброя

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