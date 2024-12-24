Нова влада Сирії заявила про розпуск повстанських угруповань

Аль-Шараа наголосив, що його основний фокус буде спрямований на відновлення та економічний розвиток Сирії

Повстанські угрупування Сирії об'єднаються в одну структуру

Новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа досяг домовленості з повстанськими угрупованнями про їх розформування та об’єднання в єдину структуру під контролем Міноборони. Про це повідомляє Al Jazeera.

Водночас курдські Сирійські демократичні сили (SDF), які отримують підтримку США і розташовані на північному сході країни, до цієї угоди не приєдналися.

Минулого тижня прем’єр-міністр Мохаммед аль-Башир оголосив про майбутню реформу Міністерства оборони, до складу якого планується залучити колишніх повстанців та офіцерів, які залишили армію диктатора Башара Асада. Раніше аль-Шараа заявив, що всі види зброї в Сирії, включно з тією, яка перебуває в руках курдських сил, повинні перейти під державний контроль.

Водночас новий лідер Сирії намагався запевнити західних представників, що угруповання Хаят Тахрір аш-Шам не здійснюватиме репресій щодо релігійних або національних меншин і не вдаватиметься до помсти колишньому режиму.

Аль-Шараа наголосив, що його головною метою є відновлення та економічний розвиток країни, підкресливши, що він не прагне розпалювати нові конфлікти.

Нагадаємо, що Туреччина допоможе новій владі Сирії створити регулярну армію чисельністю 300 тис. осіб. У її формуванні братимуть участь турецькі військові радники та фахівці.