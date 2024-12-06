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Прем'єр Стармер не до вподоби британцям? Про що ще свідчать опитування у соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прем'єр Стармер не до вподоби британцям? Про що ще свідчать опитування у соцмережі
Кіра Стармера не можна назвати надто популярним політиком Британії
фото із відкритих джерел

Рейтинг схвалення Кіра Стармера серед британців низький, проте це не найнижчий результат у історії країни

Користувачі соціальних мереж стверджують, що у сера Кіра Стармера найгірший рейтинг схвалення серед усіх прем'єр-міністрів Великої Британії. Про це пише Еuronews.

Новий пост у TikTok  демонструє скріншот іншого допису на X, у якому стверджується, що рейтинг схвалення Кіра Стармера (-38) є «новим рекордом у британській політиці»

Понад 2000 людей запитали, чи добре, чи погано, на їхню думку, Стармер може впоратись зі своїми обов'язками прем'єр-міністра, щоб розрахувати його чисту популярність. -38 – це найнижчий рейтинг схвалення, зафіксований для Стармера будь-якою дослідницькою компанією на той момент.

Але твердження, що це найгірший рейтинг схвалення серед усіх прем'єр-міністрів Великої Британії, не відповідає дійсності, пише Еuronews

More in Common оцінив рейтинг схвалення колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака на рівні -41 у липні цього року. Компанія YouGov, яка проводить опитування, у минулому оцінювала його на рівні -49.

Інші опитування давали рейтинг схвалення декільком іншим прем'єр-міністрам ще нижче. Рейтинг Терези Мей впав до -49 у 2019 році, а Бориса Джонсона досяг -53 у 2022-му. У жовтні 2022 Ліз Трасс стала найменш популярним прем'єр-міністром Великої Британії в історії опитувань, коли дослідження YouGov поставило їй -70.

До слова, британці більш прихильно ставляться до Дональда Трампа який переміг на президентських виборах у США, і американського мільярдера Ілона Маска,  ніж до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Зокрема, рідного Стармера у Британії оцінюють позитивно лише 26% опитаних, тоді як Маску симпатизують 29%.

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Теги: рейтинг політика Велика Британія TikTok Ліз Трасс Ріші Сунак

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