Передчасні переговори з РФ призведуть до «поганої угоди» для України – Каллас

Каллас: «Будь-який поштовх до передчасних переговорів буде поганою угодою для України»

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас попередила, що підштовхування України до поспішних переговорів з Росією про припинення майже трирічної війни може призвести до «поганої угоди» для Києва. Ці слова пролунали на тлі закликів до швидкого врегулювання конфлікту, що звучать у Європі та світі. Про це пише Euronews.

Головний дипломат ЄС виступила із коментарями у четвер вранці, перед тим як вирушити на саміт лідерів Європейського союзу. Його ключова тема – підтримка України, яка протистоїть російській агресії.

«Будь-який поштовх до передчасних переговорів буде поганою угодою для України», – сказала Каллас журналістам у Брюсселі.

«Сирія показує нам, що Росія не є непереможною, і ми не маємо недооцінювати своєї власної сили», – додала Каллас, маючи на увазі нещодавній крах режиму Башара Асада, головною опорою якого був Кремль.

Нагадаємо, нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, коли обіймала посаду премʼєр-міністерки Естонії, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити на саміт ЄС російського диктатора Володимира Путіна.