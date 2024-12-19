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Передчасні переговори з РФ призведуть до «поганої угоди» для України – Каллас

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Передчасні переговори з РФ призведуть до «поганої угоди» для України – Каллас
Кая Каллас заговорила про Україну
фото: European Union, 2024

Каллас: «Будь-який поштовх до передчасних переговорів буде поганою угодою для України»

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас попередила, що підштовхування України до поспішних переговорів з Росією про припинення майже трирічної війни може призвести до «поганої угоди» для Києва. Ці слова пролунали на тлі закликів до швидкого врегулювання конфлікту, що звучать у Європі та світі.  Про це пише  Euronews.

Головний дипломат ЄС виступила із коментарями у четвер вранці, перед тим як вирушити на саміт лідерів Європейського союзу. Його ключова тема – підтримка України, яка протистоїть російській агресії.

«Будь-який поштовх до передчасних переговорів буде поганою угодою для України», – сказала Каллас журналістам у Брюсселі.

«Сирія показує нам, що Росія не є непереможною, і ми не маємо недооцінювати своєї власної сили», – додала Каллас, маючи на увазі нещодавній крах режиму Башара Асада, головною опорою якого був Кремль.

Нагадаємо, нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, коли обіймала посаду премʼєр-міністерки Естонії, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити на саміт ЄС російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Україна Кая Каллас переговори саміт Сирія росія

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