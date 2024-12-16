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Туреччина направляє рятувальників до найбільшої військової в'язниці Сирії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина направляє рятувальників до найбільшої військової в'язниці Сирії
Рятувальники із Туреччини здійснюватимуть роботи у Сирії
фото: tele1

Tele1Tv: Туреччина послала рятувальників до військової в'язниці на території Сирії

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) організувало пошуково-рятувальну операцію у військову в'язницю Седная в Сирії, де можуть перебувати в пастці люди. Про це інформує телеканал Tele1Tv. За даними ЗМІ, до завдання залучили 80 працівників.

Згідно з оприлюдненими даними, команда прибуде на місце пошуків 17 грудня. Після цього рятувальники розпочнуть роботу.

Як повідомлялося, після повалення режиму Башара Асада і взяття під контроль столиці – Дамаску – сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії. Серед них – Седная, де не лише Башар Асад, а й його попередники утримували деяких в’язнів десятиліттями.

Нагадаємо,у Сирії може бути реалізована турецька модель управління. Система управління у Сирії після формування постійного уряду замість перехідного може бути організована за так званою турецькою моделлю, яка реалізована на півночі арабської країни. Основною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина. Анкара здійснила підготовку створеної на півночі адміністрації безпечної зони у військовому та адміністративному аспектах, зазначає газета.

До слова, у вівторок Франція вперше за 12 років направить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні.Також міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія встановлюватиме початковий контакт із новою владою і оцінюватиме нагальні потреби населення.

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Теги: Туреччина Сирія Анкара рятувальники в'язниця

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