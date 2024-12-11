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Будівельні компанії Туреччини отримали неочікуваний зиск від змін у Сирії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Будівельні компанії Туреччини отримали неочікуваний зиск від змін у Сирії
Турецькі компаніх сподіваються заробити на відбудові Сирії
фото із відкритих джерел

Акції будівельних компаній Туреччини злетіли після повалення режиму у Сирії

Акції будівельних компаній у Туреччині різко зросли на тлі краху режиму Башара Асада в Сирії. Про це пише Bloomberg із посиланням на торгові дані. Акції виробника цементу Oyak Cimento підскочили на 9,9%. Папери ще двох виробників – Cimsa та Limak Dogu Anadolu Cimento – зросли на 10%. Котирування виробника сталі Isdemir також збільшилися на 10%

Інвестори сподіваються, що турецькі будівельні компанії відіграють ключову роль у відновленні Сирії після падіння режиму Асада, пише Bloomberg. Глава асоціації цементної промисловості Туреччини Turkcimento Фатіх Юджелік вважає, що індустрія може ефективно адаптуватися до «нової ситуації» та допомогти у відновленні, як тільки ситуація в Сирії стабілізується. На кінець 2022 року Світовий банк оцінював збитки, завдані містам та промисловості Сирії з початку війни у ​​2011 році, у $11,4 млрд.

Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення режиму Асада, і взяття під контроль столиці Дамаска та звільнення всіх ув'язнених із в'язниць. «Рупор Кремля»  Дмитро Пєсков заявив, що Асаду та його родині вже надано притулок у Росії. РосЗМІ із посиланням на джерела в Кремлі писали, що Асад нібито зараз знаходиться в Москві, а  міжнародні медіа знайшли у нього відразу декілька апартаментів у столиці Росії.

До слова, нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців. Відповідно до конституції, буде створено нові політичні партії.

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Теги: Туреччина економіка Сирія бізнес будівництво Башар Асад звільнення

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