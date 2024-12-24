Туреччина допоможе новій владі Сирії створити потужну армію

Турецький військовий контингент буде розміщений у п'яти життєво важливих точках на території Сирії

Регулярна армія складатиметься з 300 тис. осіб

Туреччина допоможе новій владі Сирії створити регулярну армію чисельністю 300 тис. осіб. У її формуванні братимуть участь турецькі військові радники та фахівці. Про це повідомила газета Turkiye.

«Наша мета полягає в тому, щоб створити протягом року – півтора року 300-тисячну армію. Складна ситуація всередині країни та ізраїльська загроза роблять це необхідним», – розповів виданню генерал Ахмед Осман, який представляє нове керівництво арабської республіки.

Як зазначив генерал, на початковому етапі буде сформовано кістяк збройних сил 70-80 тис. людина, а найкоротші терміни їх чисельність досягне 150-200 тис.

«До створюваної армії увійдуть близько 40 тис. учасників угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) з Ідліба, 50 тис. солдатів СНА (підтримуваної Туреччиною «Сирійської народної армії» – «Главком»), а також військові та співробітники розвідки, не замішані у злочинах режиму [колишнього президента Башара Асада]. Туреччина на цьому етапі має виняткове значення», – зазначив Осман.

За твердженням Turkiye, турецький військовий контингент буде розміщений у п'яти життєво важливих точках на території Сирії. Раніше повідомлялося, що міністром оборони в сирійському перехідному уряді призначено Мурхафа Абу Касру (також відомого на прізвисько Абу аль-Хасан аль-Хамаві), який очолював військове крило ХТШ.

Нагадаємо, Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає з візитом Сирію очоливши велику делегацію.

До слова, США останнім часом більш ніж удвічі збільшили кількість своїх військових у Сирії. «Близько 2 тис. американських військових перебувають у Сирії.