Новий уряд Литви планує візит в Україну: названо дату

Раніше Палуцкас обговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем безпекову ситуацію, потреби України, необхідність продовження санкцій і посилення тиску на Росію

Палуцкас наголосив, що новий уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і повністю підтримуватиме Україну

Новий уряд Литви наступного тижня планує відвідати Україну з візитом. Про це повідомив прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, інформує LRT.

«Вчора під час розмови з прем'єр-міністром України не тільки я, але й уряд отримав запрошення відвідати Україну 20 грудня, і такий візит планується», – зазначив прем’єр.

Також він додав, що нині узгоджуються певні деталі, питання логістики, безпеки, але такий візит обов’язково відбудеться.

Крім того, зазначається, що раніше Палуцкас обговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем безпекову ситуацію, потреби України, необхідність продовження санкцій і посилення тиску на Росію тощо.

Палуцкас наголосив, що новий уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і повністю підтримуватиме Україну.

«Ми підтримуватимемо Україну – до перемоги і після неї. Ми надаватимемо всіляку підтримку Україні для прискорення набуття членства в ЄС і НАТО», – йдеться в програмі уряду, схваленій цього тижня.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський провів зустріч з литовською делегацією на чолі з Головнокомандувачем збройних сил Литовської Республіки генералом Раймундасом Вайкшнорасом. За його словами, також обговорювалося питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямком підготовки особового складу Сил оборони України за участі інструкторів збройних сил Литовської Республіки в рамках багатонаціональної операції на території Великої Британії та Місії Європейського Союзу і командування НАТО.

Раніше повідомлялося, що українські інструктори з базової військової підготовки отримають можливість навчатися в Литві у 2025 році. Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, вже виділено перших €10 млн. Відповідний меморандум підписали міністр оборони Рустем Умєров із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом. Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі €10 млн. Умєров зауважив, що Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».