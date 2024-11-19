МЗС Литви викликало «на килим» російського дипломата через масовану атаку на Україну

Представнику РФ було висловлено протест через ракетний обстріл України 17 листопада

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії, щоб вручити ноту протесту через останній масований удар по Україні та агресію, яка триває вже 1000 днів. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

Протест представнику РФ було висловлено через ракетний обстріл України 17 листопада, який призвів до пошкодження об’єктів, зокрема енергетичної інфраструктури.

«Литва рішуче засуджує агресію Росії, порушення нею суверенітету і територіальної цілісності України, а також її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші серйозні злочини за міжнародним правом», – йдеться в повідомленні.

Представнику посольства Росії нагадали, що Литва вже ініціювала створення Спеціального міжнародного трибуналу. Цей трибунал має притягнути до відповідальності керівництво РФ та держав, які підтримують агресію, а також забезпечити повне відшкодування збитків, завданих Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що стратегія Європейського Союзу щодо підтримки України, яка передбачала тактику деескалації, виявилася неефективною. Натомість Європі потрібна нова стратегія.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.