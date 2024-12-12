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Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів
Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом
фото: Міноборони

Перший етап навчання охопить групу з 30 українських інструкторів,

Українські інструктори з базової військової підготовки отримають можливість навчатися в Литві у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.

Зазначається, що перший етап навчання охопить групу з 30 українських інструкторів, які після завершення курсів у Литві зможуть упроваджувати сучасні методики та підходи НАТО в навчальних центрах України.

«Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки», – заявив Мельник.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися перспективи оновлення навчальних програм із бойової стрільби.

Повідомляється, що у 2025 році на базі двох українських навчальних закладів заплановано запуск пілотного проєкту за сприяння НАТО. Проєкт передбачає створення сучасних курсів для інструкторів із бойової стрільби, які відповідатимуть стандартам Альянсу.

Нагадаємо, для навчань українських військових у Німеччині використовували у тому числі танки з музеїв, аби навчати тактиці мінно-вибухових пасток, яку використовують російські солдати на полі бою. 

До слова, у Великій Британії в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривали навчання військовослужбовців Сил оборони України з відпрацювання штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель. 

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Теги: росія танки Україна навчання Литва війна Міноборони ЗСУ окупанти ворог

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