Сніг та пориви вітру: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 13 грудня вночі та вранці по всій Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. х

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

«Будьте обережні! Та попіклуйтеся про себе», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, учора у Житомирі бівснігопад, вдень місто було вкрите снігом. Напередодні Житомирська міськрада повідомляла, що у місті триває протиожеледна обробка доріг, мостів і тротуарів. Для недопущення слизькості на вулицях КП «Управління автомобільних шляхів» вночі обробляло дороги протиожеледними засобами.

У Львові також учора тривала боротьба з наслідками снігопаду, який почався учора. На дороги міста виїхало 120 одиниць снігоприбиральної техніки, з п’ятої ранку до роботи долучилися двірники, хоча не всі змогли розпочати вчасно через проблеми з доїздом із прилеглих територій.