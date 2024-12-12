Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сніг та пориви вітру: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сніг та пориви вітру: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 13 грудня вночі та вранці по всій Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. х

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

«Будьте обережні! Та попіклуйтеся про себе», – наголосили рятувальники.  

Нагадаємо, учора у Житомирі бівснігопад, вдень місто було вкрите снігом. Напередодні Житомирська міськрада повідомляла, що у місті триває протиожеледна обробка доріг, мостів і тротуарів. Для недопущення слизькості на вулицях КП «Управління автомобільних шляхів» вночі обробляло дороги протиожеледними засобами.

У Львові також учора тривала боротьба з наслідками снігопаду, який почався учора. На дороги міста виїхало 120 одиниць снігоприбиральної техніки, з п’ятої ранку до роботи долучилися двірники, хоча не всі змогли розпочати вчасно через проблеми з доїздом із прилеглих територій.

 

Читайте також:

Теги: негода Україна рятувальники зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський журналіст Такер Карлсон під час інтерв'ю з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
Інтервʼю Лаврова Такеру Карлсону. Що передав американцям Путін
6 грудня, 09:04
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Італія виділяє кошти для України
Італія виділяє €200 млн для відбудови українських електромереж
21 листопада, 01:26
Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову
Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову
27 листопада, 16:12
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
26 листопада, 20:01
Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях
Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях
28 листопада, 06:10
Павло Ґрод розповів про потреби української діаспори
Що потрібно діаспорі? Президент Світового Конгресу українців звернувся до влади
8 грудня, 00:38
За визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин Асад отримав нагороду
Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
9 грудня, 15:34
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 21067 артилерійських систем
Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48

Суспільство

Кирило, Кирил і Кірілл. Список юних футболістів здивував мережу
Кирило, Кирил і Кірілл. Список юних футболістів здивував мережу
Сніг та пориви вітру: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Сніг та пориви вітру: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
«Укренерго» повідомило про нову схему відключень: як працюватимуть графіки
«Укренерго» повідомило про нову схему відключень: як працюватимуть графіки
Працевлаштування людей з інвалідністю. Міністерка соцполітики вказала на проблему
Працевлаштування людей з інвалідністю. Міністерка соцполітики вказала на проблему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
21K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
19K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
15K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
12K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Сьогодні, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua