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У Донецьку командира «Грузинського легіону» заочно засудили до 23 років ув’язнення

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Донецьку командира «Грузинського легіону» заочно засудили до 23 років ув’язнення
фото з відкритих джерел

46-річного Мамулашвілі звинувачували за кількома статтями

У тимчасово окупованому Донецьку «верховний суд» заочно засудив командира «Грузинського легіону», який воює у складі ЗСУ, Мамуку Мамулашвілі до 23 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа» .

За даними російської прокуратури, 46-річного Мамулашвілі звинувачували за кількома статтями.

За версією «слідства», Мамулашвілі у період із квітня 2014 року до травня 2024 року «вербував найманців з іноземних держав, які не є сторонами конфлікту, пріоритетно з колишніх військовослужбовців збройних сил Грузії «навчав та озброював завербованих громадян, а також забезпечував їхню участь у бойових діях». За це, стверджують російські слідчі, він «отримав винагороду в розмірі, еквівалентному понад 23 млн рублів».

Крім того, заочні вироки було ухвалено щодо ще трьох бійців «Грузинського легіону» – 34-річного Георгія Русіташвілі, 30-річного Нодара Петріашвілі та 54-річного Вано Надірадзе. Їх звинуватили за статтею «участь найманця у збройному конфлікті» та «засудили» до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі розповів, яка мотивація його бійців воювати в Україні.

Окрім того, Мамулашвілі повідомив, що його отруїли кількома речовинами декілька місяців тому. Наразі він перебуває у задовільному стані. Мамулашвілі наголосив, що його отруїли кілька місяців тому. Воїн розповів, що зразки крові й тканин були відправлені в лабораторію в Німеччині після того, як він відчув гострий біль у животі. За його словами, результати аналізів виявили, що зразки містили високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які він, ймовірно, спожив із їжею.

До слова, південний окружний військовий суд Росії визнав Грузинський національний легіон терористичною організацією та заборонив його діяльність на території країни.

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Теги: росія окупанти суд «ДНР» війна Грузія Україна Донецк ворог

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