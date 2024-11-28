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Чи порушували США питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років? Відповідь МЗС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи порушували США питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років? Відповідь МЗС
Очільник МЗС підтвердив, що тема зменшення мобілізаційного віку обговорюється на переговорах
фото з відкритих джерел

Київ наполягає на тому, що важливішою є військова допомога, а не жива сила

США справді порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає УНІАН.

«Я можу підтвердити, що ця тема обговорюється на переговорах. Я можу спростувати, що це є точкою напруги або що це обговорюється критичним чи негативним чином», – сказав дипломат.

«Це є частиною дискусій, як і інші теми, такі як надання зброї, стратегії, оборона, санкції, стримування тощо. Це обговорюється серед інших тем. Я не можу сказати, що чув або бачив, що на переговорах це стало пунктом розбіжностей або напруги», – уточнив він.

За його словами, Київ наполягає на тому, що важливішою є військова допомога, а не жива сила, позаяк в Україні спостерігається ситуація відсутності належної кількості озброєння та техніки для оснащення вже мобілізованих чоловіків.

«Ми вважаємо, що вже оголошена допомога - озброєння та техніка, повинні прибувати швидше. Це наша послідовна позиція від початку повномасштабної війни», – сказав дипломат.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена поінформувало, що США нібито чинять тиск на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Чиновник наголосив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни з РФ.

До слова, Ілон Маск, який, імовірно, отримає посаду в адміністрації нового президента США Дональда Трампа, розкритикував інформацію про заклики Вашингтона до України щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, опубліковану учора, 27 листопада. Про це Маск написав у соцмережі Х, коментуючи допис одного з користувачів зі скриншотом публікації Associated Press, яке писало про такі заклики.

Теги: санкції чиновник мобілізація Україна Ілон Маск озброєння соцмережі військова допомога

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