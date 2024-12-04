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Патріарх Кирило підставив Онуфрія: заявив, що в Києві у нього є опора

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Патріарх Кирило підставив Онуфрія: заявив, що в Києві у нього є опора
Патріарх Кирило зробив нові заяви про Україну
фото: Wikimedia Commons

Володимир Гундяєв заявив, що центри Російської православної церкви знаходяться в Москві та Києві

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) знову заявив, що росіяни та українці є нібито «братніми народами». Він також зауважив, що у Києві розташований центр РПЦ. Про це сказав патріарх під час російської прем'єри фільму «Люди Христові. Наш час».

Патріарх Кирило спростовує заяву УПЦ МП про її незалежність. Він стверджує, що центри Російської православної церкви розташовуються у Москві та Києві.

«Як патріарх Московський і всієї Русі, я глибоко переконаний у тому, що дуже важливим чинником, який зберігає нашу єдність, є Російська православна церква з центрами в Москві, Києві та інших історичних містах Святої Русі», – заявив очільник РПЦ.

Володимир Гундяєв додав, що нібито переймається за український народ.

«Мені як патріарху Московському та всієї Русі, для якого Москва та Київ є столиці нашого православ'я, особливо важко прокидатися вранці з думками про те, як страждає мій народ в Україні», – сказав пропагандистські заяви патріарх Кирило.

Нагадаємо, що голова представництва УПЦ МП при європейських міжнародних організаціях архієпископ Віктор Баришівський заявляв, що його церква стала незалежною у 1990 році, тому її не варто вважати «московською церквою».

«Наш керівний центр знаходиться у Києві, а мільйони наших священників і вірян – це громадяни України, які постійно живуть в Україні чи виїхали за її межі, рятуючись від війни. Тож скажіть самі, чи ми «московська церква»», – йшлося у заяві.

Також Баришівський зауважував, що свою повну незалежність УПЦ МП підтвердила на соборі у травні 2022 року.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

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Теги: росія церква Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква Україна Митрополит Онуфрій патріарх Кирило

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