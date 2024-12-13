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Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою
Сирський висловив щиру вдячність своєму колезі та всьому литовському народові за допомогу в боротьбі за незалежність та свободу України
фото: головнокомандувач ЗС України

Раймундас Вайкшнорас підтвердив наміри Литви продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та підготовку особового складу Сил оборони України

Генерал Олександр Сирський провів зустріч з литовською делегацією на чолі з Головнокомандувачем збройних сил Литовської Республіки генералом Раймундасом Вайкшнорасом. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив 13 грудня.

«Під час зустрічі обговорив широкий спектр питань для посилення обороноздатності України. Зокрема, поінформував литовського колегу про хід відбиття російської агресії та загальну обстановку на лінії фронту. Окреслив критичні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці та засобах ураження», – повідомив Олександр Сирський.

За його словами, також обговорювалося питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямком підготовки особового складу Сил оборони України за участі інструкторів збройних сил Литовської Республіки в рамках багатонаціональної операції на території Великої Британії та Місії Європейського Союзу і командування НАТО.

«Ми високо цінуємо внесок Литви у створення Коаліції з розмінування та активну допомогу у рамках інших коаліцій на підтримку України. Висловив щиру вдячність моєму колезі та всьому литовському народові за допомогу в боротьбі за незалежність та свободу України та надані нам озброєння, військової техніки, боєприпасів, високотехнологічного обладнання. Окремо подякував за реабілітацію наших поранених військовослужбовців на території Литви», – заявив Олександр Сирський.

За його словами, Раймундас Вайкшнорас підтвердив наміри Литви продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та підготовку особового складу Сил оборони України в рамках рішення литовського уряду про продовження у 2025 році військової допомоги Україні. 

Нагадаємо, українські інструктори з базової військової підготовки отримають можливість навчатися в Литві у 2025 році. Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.

Раніше повідомлялося, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, вже виділено перших €10 млн. Відповідний меморандум підписали міністр оборони Рустем Умєров із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом. Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі €10 млн. Умєров зауважив, що Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».

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Теги: незалежність розмінування озброєння Олександр Сирський Литва Україна війна

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