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Ракетний комплекс «Кедр». Як Україна збиватиме нові російські ракети

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ракетний комплекс «Кедр». Як Україна збиватиме нові російські ракети
Наразі Україні може бути складно збивати нові російські ракети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ракетний комплекс «Кедр» є новою розробкою російської армії, заснованою на модернізації радянських технологій

Повітряні сили ЗСУ можуть збивати російські балістичні ракети Кедр після того, як вони розділяться на шість частин. Про це NV повідомило джерело у секторі безпеки та оборони України.

Ракетний комплекс «Кедр» є новою розробкою російської армії, заснованою на модернізації радянських технологій. Хоча ракета не належить до міжконтинентальних, її балістичні характеристики дозволяють використовувати її як носій ядерної зброї.

Після досягнення заданої висоти відбувається поділ бойової частини на шість окремих блоків. На сьогодні Україні може бути складно ефективно протидіяти таким ракетам. Найбільш вірогідним способом їхнього знищення, за даними NV, є ураження окремих блоків, а не всієї ракети загалом.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

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Теги: російська ракета ракета росія росіяни системи ППО Повітряні сили ЗСУ Україна війна

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