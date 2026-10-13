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Ілон Маск став найбільшим політичним донором на проміжних виборах у США 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ілон Маск став найбільшим політичним донором на проміжних виборах у США 2026 року
Ілон Маск витратив вже близько $366 млн у рамках проміжних виборів у США 2026 року
фото: The New York Times

$276 млн було спрямовано лише починаючи з липня 2026 року

Мільярдер Ілон Маск витратив вже близько $366 млн у межах проміжних виборів у США 2026 року. Як повідомляє The New York Times з посиланням дані фінансування виборчих кампаній, ці вклади роблять його, ймовірно, найбільшим політичним донором виборчих перегонів цього року, передає «Главком».

Загальна сума охоплює період із початку виборчої кампанії 1 січня 2025 року, причому $276 млн було спрямовано лише починаючи з липня. Ці кошти призначені для допомоги республіканцям зберегти контроль над Конґресом США, незважаючи на те, що шанси демократів повернути контроль над Палатою представників та Сенатом покращилися.

З виділених коштів $158 млн отримав основний фонд підтримки республіканців у Сенаті (Senate Leadership Fund), а ще $76 млн надійшло до створеного самим Маском політичного комітету America PAC, який підтримує кандидатів від Республіканської партії у семи ключових штатах і майже у трьох десятках виборчих округів Палати представників.

Інформація про нові пожертвування стане відома у четвер, коли суперкомітети розкриють свої витрати за третій квартал. Для порівняння, на попередніх президентських виборах, де Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс, Маск витратив приблизно $290 млн.

Як відомо, американський мільярдер і власник соціальної мережі X Ілон Маск публічно відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо необхідності зміни керівництва в Україні. 

Бізнесмен залишив свій коментар під публікацією акаунта Rapid Response 47, де було оприлюднено відео із відповідною заявою американського лідера. «Зеленський зайшов надто далеко», – написав Маск у соцмережі X.

Раніше президент США Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Теги: фінансування Ілон Маск США вибори

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