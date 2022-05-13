Російський олігарх проговорився про ще одну хворобу Путіна

Раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна

Володимир Путін може мати не лише хворобу Паркінсона, але й рак крові

Російський президент Володимир Путін може мати не лише хворобу Паркінсона, але й рак крові. Як передає Mirror, про це свідчить таємний запис розмови російського олігарха, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

Зазначається, що олігарх з близького оточення російського президента розповів про його хворобу під час розмови з західним венчурним капіталістом.

Крім того, цей інформатор додав, що «Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблему з головою».

«Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову», – сказав він.

Венчурний капіталіст, який попросив не називати імені олігарха, сказав, що передав запис через своє обурення вторгненням Росії до України.

Раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Найближчим часом лідеру Кремля навіть нібито планують зробити операцію і він хоче «передати владу на якийсь час, поки він буде недієздатний».

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, посилаючись на особисті джерела, повідомляв, що у Путіна дійсно може бути онкологічне захворювання. За його словами, такий діагноз підтверджують навіть олігархи, з якими Путін був дуже близьким у 2014 році під час анексії Криму. Водночас, за словами Грозєва, російські олігархи обговорюють, як можна посприяти ліквідації Путіна.

У ЗМІ вже називали ймовірних осіб, які можуть замінити Путіна на період його відсутності.