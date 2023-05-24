Одна ядерка на двох: Токаєв застеріг про небезпечний союз Білорусі та РФ

За словами президента Казахстану, союзна держава створила унікальний прецедент у Євразійському економічному союзі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає проблемою наявність союзної держави Росії та Білорусі у Євразійському економічному союзі. Про це Токаєв заявив на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами президента Казахстану, союзна держава створила унікальний прецедент у Євразійському економічному союзі.

«Створення держави за формулою «дві країни – одна держава» з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз» , – зазначив Токаєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також додав, що інший рівень інтеграції представлений членами ЄАЕС – Казахстаном, Вірменією і Киргизстаном.

«З цією реальністю нам треба рахуватися. Як ми працюватимемо в цих умовах? Це питання концептуальне. Нам потрібно, я думаю... обговорити цю проблему», – уточнив президент Казахстану.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії від будівництва інфраструктури до розширення торгівлі, взявши на себе нову керівну роль у регіоні, який традиційно був сферою впливу Росії.

Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном та сприяти модернізації всіх, сказав Сі у своєму виступі на саміті Китай – Центральна Азія в Китаї.