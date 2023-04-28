Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину: горіли будинки (відео)

Унаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків

Російська авіація сьогодні, 28 квітня, завдала удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок чого загорілися житлові будинки. Про це повідомляє оперативне командування «Північ». Також вони опублікували відео з наслідками удару.

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«Російська авіація вчергове нанесла удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно КАБ випущені з двох літаків, по н.п. Костобобрів. За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, з них два горять. По потерпілих інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.