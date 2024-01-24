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Що вимагають громадяни? Названі головні теми петицій до президента у 2023 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
Що вимагають громадяни? Названі головні теми петицій до президента у 2023 році
Як показують результати дослідження, близько 70% українців сумніваються в дієвості петицій як інструменту впливу на ухвалення рішень
фото: Офіс президента

У минулому році кількість підтриманих громадянами петицій зросла до 1196, президент встиг відповісти на півтори сотні з них

2023 рік став рекордним за кількістю петицій, що набрали необхідні 25 тис. голосів. Про це йдеться у дослідженні Руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Тематика петицій після початку повномасштабного вторгнення суттєво змінилась. У топі питання обороноздатності держави та нагородження військовослужбовців. У 2022 році таких петицій було чимало, а от у 2023 році ця тема стала основною. Окрім цього, частина петицій не мають вказаної тематики. Це означає, що під час реєстрації петиції автор чи авторка не обрали тему з запропонованого переліку. За змістом такі петиції можуть стосуватись будь-яких сфер, проте наразі петиції «без теми» нерідко також стосуються нагородження захисників. 

Статистика тем, за якими найбільше подано петицій
Статистика тем, за якими найбільше подано петицій
Рух «Чесно»

Майже половина усіх зареєстрованих петицій має тематику «Нагородження та присвоєння почесних звань». 70% петицій, що набрали необхідні 25 тис. голосів, також стосуються цієї теми. Фактично подання петиції до президента стало чи не єдиним способом для рідних заявити про героїзм українських захисників і отримати визнання від держави. Значна частина таких звернень стосується нагородження посмертно.

Що вимагають громадяни? Названі головні теми петицій до президента у 2023 році фото 1
Джерело: Електронні петиції до президента

Але навіть за умови реакції президента не гарантовано, що військовослужбовця дійсно нагородять. Адже навіть зібравши 25 тис. голосів, від президента можна отримати проміжну відповідь та делегування виконавчій владі вирішення цього питання. У таких випадках про остаточну відповідь дізнається приватно лише автор петиції, хоча з огляду на суспільну значущість відповідь мали б бачити всі громадяни. Слід зазначити, що голова Офісу президента Андрій Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а керівник Апарату Офісу Олексій Дніпров є заступником голови у цій комісії. 

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І поки близько тисячі петицій про нагородження захисників України залишається без відповіді та рішення президента, статус Героя України досі має Юрій Бойко, що є фігурантом Реєстру Zрадників. Аби вирішити питання позбавлення державних нагород і звань проросійських політиків, колаборантів і зрадників, українці також підтримували петиції.

Результати аналізу петицій громадян на сайті президента України за 2023 рік демонструють: петиції стали для українців чи не єдиним способом наголосити на необхідності нагородження героїчних вчинків українських захисників. Кількість підтриманих петицій за 2023 рік із вимогою нагородити державними нагородами військовослужбовців, часто посмертно, майже вдесятеро перевищує кількість петицій, підтриманих за попередні роки. Ця тенденція демонструє, що у темі нагороджень є прогалини, які однозначно потребують уваги законотворців та військового керівництва. 

Доопрацювання потребує і механізм відповідей на підтримані петиції. Адже, попри законодавчо визначені 10 днів на відповідь, петиції можуть перебувати на розгляді по декілька місяців, або й років. Зрозуміло, що підвищення уваги суспільства до інструменту петицій та значне збільшення їхньої кількості значно ускладнюють оперативність роботи. Та все ж наразі цей інструмент лишається чи не єдиним способом комунікації українців із владою. Відтак доцільним є приділення більшої уваги інструменту петицій та підвищення його дієвості. 

З іншого боку, у 2023 році значно зменшилася кількість «спаму» від громадян. Адже якщо у 2022 році було зареєстровано близько 13 тис. петицій, то у 2023 році таких петицій було зареєстровано близько 6 тис. Суттєве зменшення кількості зареєстрованих петицій та одночасне збільшення кількості підтриманих може свідчити про більш ґрунтовний підхід громадян до громадської участі. А отже, і ставлення до цього інструменту участі стає все більш серйозним.

Свій внесок у покращення якості роботи петицій громадяни зробили, тепер важливо, аби і представники влади звернули увагу на цей інструмент. Способів покращення дієвості чимало: врегулювати механізм нагородження та відзначення захисників на рівні держави, аби рідні не мали потреби використовувати петиції та всі інші доступні способи звернути увагу на історію військовослужбовця; сприяти більш швидкій та ґрунтовній реакції на підтримані громадянами петиції; зробити кінцевий результат розгляду петицій публічним тощо.

Раніше повідомлялося, про що українці просять Зеленського в електронних петиціях.

Стало відомо, що Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій.

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Теги: Юрій Бойко українці рекорд Володимир Зеленський президент петиція Андрій Єрмак Офіс президента

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