Німці втрачають відчуття безпеки у власній країні: результати дослідження

Все менше німців почувають себе у безпеці через зростання рівня злочинності та конфлікти між ідеологічними групами

Станом на сьогодні 61% громадян Німеччини відчувають себе в безпеці у власній країні, хоча у 2021 році їх було набагато більше – 82%. Про це повідомила голова Інституту вивчення громадської думки Рената Кехер у своїй «Доповіді у сфері безпеки», пише DW.

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«Почуття безпеки у населення Німеччини сьогодні явно руйнується», – констатувала вона. Дослідження на цю тему проводиться в Німеччині понад 10 років, але цього разу, на думку авторів, його результати виявилися особливо цікавими.

Якщо у 2019 році частка опитаних, які відчували себе в Німеччині в безпеці, становила 73%, а 2021 року, «коли всі сиділи по домівках через пандемію», була 82%, то сьогодні таку думку висловив лише 61% респондентів. Кехер пояснила, що це пов'язано не тільки зі значним зростанням рівня злочинності за останні два роки, а й з конфліктами між різними ідеологічними групами.

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У списку потенційних загроз для внутрішньої безпеки Німеччини першу сходинку посідають ісламістські угруповання – вони викликають тривогу у 86% респондентів. Далі йдуть злочинні арабські сімейні клани (81%) та праві екстремісти (76%). Окремо Кехер зупинилася на припливі в країну біженців: «Це найважливіша тема для населення, оскільки у нього немає впевненості, що ця проблема буде вирішена і ситуація буде під контролем».

Згідно з результатами дослідження, дві третини населення Німеччини (65% загалом по країні, 62% на заході і 79% на сході) не схвалюють діючу політику уряду щодо біженців. Наразі близько половини населення країни побоюється, що через біженців рівень злочинності зросте. Близько третини респондентів заявили, що стали почуватися менш безпечно у своєму місці проживання (особливо помітно серед жителів східних федеральних земель і людей із нижчими доходами).

Але у переліку проблем, що бентежать німців у сфері безпеки, біженці посідають лише четверте місце, після зростання цін (76%), війни в Україні (73%) і того, що ситуація в ЄС стає менш передбачуваною (64%). При цьому війна в Україні займає першу сходинку в списку світових конфліктів, що викликають у німців побоювання (85%).

РФ очолює список країн, які загрожують миру – таку думку висловили 75% респондентів. Що стосується війни в Україні, то лише 10% респондентів вважають, що Україна зможе перемогти, а близько третини німців висловили думку, що підтримку Києва треба скоротити.

До слова, ФРН щороку залишає понад мільйон людей. Аналітики називають Німеччину країною не лише імміграції, а й еміграції. За офіційними даними, 2022 року з країни виїхало 1,2 млн осіб. Більшість – іноземці, які повернулися назад на батьківщину. І причин цього кілька. Найчастіше – цифровізація та зручність життя, яке багатьом нагадує подорож у минуле.