Норвегія посилила заходи контролю за українськими біженцями

Зміни спрямовані на скорочення фінансової допомоги та заохочення українців до пошуку роботи чи підробітку

У понеділок, 29 січня, норвезький уряд оголосив про посилення заходів контролю за українськими біженцями. Вони покликані зменшити кількість українців, оскільки країні не вистачає ресурсів, аби забезпечувати належні умови перебування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропозиції, які представили на пресконференції міністерка праці й соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель, спрямовані передусім на скорочення фінансової допомоги українським біженцям. Українці, які живуть у приватних помешканнях, а це центрах надання притулку, більше не отримуватимуть фінансові виплати.

Для отримання одноразової грошової допомоги (наразі це майже 93 тисячі крон або понад 337 тис грн) треба перебувати в Норвегії мінімум рік. Також буде скорочена початкова допомога для пар з України без дітей приблизно на 6000 норвезьких крон (понад 21 тис грн) на місяць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Норвезький уряд також хоче прив’язати надання певних соцвиплат і послуг українським біженцям із перебуванням у країні, але ці положення ще будуть обговорюватись. Крім того, пропонується заохочувати біженців з України, які відвідують імміграційні курси в Норвегії, активніше шукати роботу чи підробіток.

Голова норвезького Мін’юсту Емілі Мель пояснила, що зміни програми та рівня виплат необхідні для забезпечення контролю над потоком біженців. За її словами, уряд країни не повинен допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, що «підтримка допомоги Україні може бути поставлена під сумнів».

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

Стало відомо, які країни вже відмовились від видачі українців. В Україні на тлі намірів посилити мобілізацію обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків до країни. Жодних способів примусово повернути українців додому немає, незалежно від того, законно вони виїхали чи нелегально, а деякі країни прямо заявили, що не будуть віддавати громадян України.