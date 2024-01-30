Уряд збільшив кількість грошей для виплати субсидій

Уряд виділив на 25% більше коштів для виплати субсидій трьом мільйонам українських сімей

У 2024 році було виділено на 25% більше коштів для виплати субсидій – загалом 50 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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За словами прем’єра, цього року уряд виділив «на 25% більше коштів для виплати субсидій трьом мільйонам українських сімей, які будуть їх потребувати».

Шмигаль додав, що сума у 50 млрд грн є більшою за ту, яка була виділена минулого року.

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«Ми виплачуємо кошти, субсидії усім, хто цього потребує, хто потребує підтримки в цей важкий час повномасштабної війни Росії проти України», – резюмував очільник уряду.

Прем’єр-міністр також додав, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними.

«Хочу нагадати і запевнити всіх у тому, що всі тарифи до кінця опалювального сезону, як ми і обіцяли, залишаться абсолютно незмінними», – зауважив він.

За словами Шмигаля, тариф на електроенергію у розмірі 2 грн 64 коп. таким і залишиться.

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Очільник уряду наголосив, що влада також не має планів щодо зміни інших тарифів, зокрема на газ, який залишиться у розмірі 7 грн 96 коп. за метр кубічний.

Шмигаль повідомив, що наразі законом України заборонено змінювати тарифи на газопостачання, на постачання теплої води, на постачання тепла в домівки людей.

«Це відповідальність органів місцевого самоврядування. Але уряд усіляко підтримує, допомагає і буде допомагати органам місцевого самоврядування втримувати ці тарифи, адже це дуже важливо», – пояснив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів не планує підвищувати тарифи на електрику для населення до кінця цієї зими.

До слова, на засіданні 27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Це дозволить не збільшувати навантаження на бюджет українців під час опалювального сезону.