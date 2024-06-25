Офіційно розпочато переговори про вступ Молдови до ЄС

«Майбутнє Молдови та її громадян – в Європейському Союзі», – наголосив міністр закордонних справ Бельгії

Сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі пройшла перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови до Європейського Союзу, яка офіційно відкрила процес переговорів про її членство. Про це стало відомо із сайту Європейської ради.

«Вітаємо Молдову з проходженням кардинальної віхи на шляху до вступу в ЄС. Початок переговорів про вступ лише через два роки після надання статусу кандидата є свідченням рішучості Молдови у виконанні порядку денного реформ ЄС. Відкриваючи цю нову главу в наших відносинах, важливо продовжувати старанно докладати зусиль з реформування. Майбутнє Молдови та її громадян – в Європейському Союзі», – наголосив міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

ЄС запропонував Європейській комісії продовжити оцінку стану готовності Молдови до початку переговорів у конкретних сферах.

«Очікується, що як майбутній член ЄС Молдова продовжуватиме дотримуватися цінностей, названих у статті 2 Договору про Європейський Союз, а саме: поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, в тому числі прав осіб, що належать до меншин», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.