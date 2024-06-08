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Єрмак у Ватикані розповів Папі про філософію «формули миру»

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Єрмак у Ватикані розповів Папі про філософію «формули миру»
Співрозмовники говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Єрмак наголосив на важливості майбутнього візиту кардинала в Україну

Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це Єрмак написав у X (Twitter).

За словами глави ОП, зустріч відбулася під час його робочого візиту до Італії.

«Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію формули миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно формула пропонує шлях до справедливого миру», – написав Єрмак.

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«Особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни», – розповів Єрмак.

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Глава ОП під час візиту до Ватикану також провів зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

«Обговорили участь кардинала у Глобальному саміті миру та роль Святого Престолу у реалізації гуманітарних пунктів формули миру», – написав він.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви.

Нагадуємо, що Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».

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Теги: запрошення переговори Андрій Єрмак Україна Папа Римський саміт

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