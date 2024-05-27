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Очевидець україно-російських переговорів розказав про роль Абрамовича та його отруєння

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Очевидець україно-російських переговорів розказав про роль Абрамовича та його отруєння
У Абрамовича були симптоми отруєння, але лікар після обстеження нічого небезпечного для здоров’я не виявив
фото: BBC

У рамках російсько-українських переговорів навесні 2022 року Абрамов був представлений як переговорник з доступом до обох сторін

Олігарха Романа Абрамовича під час російсько-українських переговорів представили як переговірника з доступом до обох сторін. Про це повідомив в інтерв’ю виданню «Нова Польща» Якуб Кумох, ексдержсекретар канцелярії президента Анджея Дуди, а нині посол країни в Китаї, який супроводжував українську делегацію під час російсько-українських переговорів.

«Він курсував між Путіним і Зеленським і, відвідуючи Туреччину та Ізраїль, на мою думку, намагався збільшити свою безпеку. Не знаю. Згодом той наш супутник по подорожі розповів мені, що Абрамович зіграв певну роль в обміні полонених з батальйону «Азов». Але підтвердити цього я не можу. Та й про те, що готується обмін, я дізнався набагато пізніше, під час розмови Дуди та Ердогана», – розповів він.

На питання про те, чи мало місце отруєння у Абрамовича, оскільки у нього та двох членів української переговірної делегації з’явилися його симптоми, Кумох відповів, що може говорити тільки про те, що сам бачив.

«А бачив я людину, яка скаржилася на нездужання, подібні до тих, які мав його колега і теж вищезгаданий український попутник. В Анкарі ми відразу ж звернулися до клініки, де їх обстежили. Я також дуже хотів знати, чи немає у мене слідів «новічка» чи чогось подібного, перш ніж привітаюся в Анкарі з дружиною та дітьми», – повідомив він.

Польський посол додав, що лікар виявив у олігарха та членів переговорної групи якийсь нешкідливий хімічний засіб. Він додав, що йому невідомо, хто стоїть за отруєнням, та припустив, що на меті було залякування, ніж завдання шкоди.

Як повідомлялося, у літаку, який переправляв переговорника-олігарха Романа Абрамович також була людина з адміністрації президента України Володимира Зеленського, яка зараз обіймає державну посаду.

Нагадаємо, навесні 2022 року Росія привезла на переговори із Україною проєкт договору, який передбачав визнання анексії Криму, двомовність, заборону на вступ до НАТО. Були й дуже принизливі пункти, як-от зобов’язання провести денацифікацію чи запровадити культ Великої вітчизняної війни, як росіяни називають свій внесок у Другу світову, розповів Якуб Кумох про документ, датований 17 березня того року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Як повідомлялося, Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. 

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Теги: Туреччина отруєння посол Україна переговори лікар росія

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