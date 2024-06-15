Що значать останні заяви Путіна перед Самітом миру: аналіз ISW

Кремль намагається схилити Захід до поступок

Росію не цікавлять добросовісні переговори з Україною. Країна-агресорка намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«ISW продовжує оцінювати, що Кремль не зацікавлений у добропорядних переговорах із Україною і лише вдає свою зацікавленість у перемовинах, що є частиною ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України», – стверджують аналітики.

За їхніми оцінками, учорашня промова російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, була спрямована на те, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та підірвати іноземну участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

На думку аналітиків, заяви Путіна є останніми спробами Кремля зманіпулювати Заходом. У такий спосіб диктатор прагне послабити єдність Заходу перед Глобальним самітом у Швейцарії, вплинути на поточні політичні дискусії Заходу щодо конфіскації російських активів, а також запобігти можливиперм новим санкціям.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.