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Євросоюз поспішає запустити переговори з Україною про вступ – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Євросоюз поспішає запустити переговори з Україною про вступ – Financial Times
Європейська комісія має намір розпочати переговори щодо вступу України у червні
фото із відкритих джерел

У Брюселі говорять, що Україна готова до переговорів про членство в ЄС

Європейська комісія рекомендує почати переговори про вступ України, а також Молдови до спільноти цього місяця, але Угорщина може стати на заваді. Про це пише Financial Times. 

Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною в ЄС цього місяця, намагаючись продемонструвати підтримку зруйнованій війною країні до того, як Будапешт перейме на себе ротаційне головування в блоці, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

«Комісія наполягає на початку офіційних переговорів з Києвом і Кишиневом цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх прагнень до ЄС. У п’ятницю він оголосить, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування майна для державних службовців і захист мов, якими користуються національні меншини», – йдеться у публікації.

Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності від урядів ЄС, і очікується, що Угорщина висуне заперечення, посилаючись на питання, зокрема ставлення Києва до угорської меншини в Україні.

«З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною. Бельгія, нинішній головуючий у Єврокомісії, наполягає на досягненні одностайності та проведенні першого раунду переговорів про вступ 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині», – пишуть журналісти Financial Times.

Як нагадало видання, Київ подав заявку на членство в ЄС через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році і отримав статус кандидата лише через кілька місяців, що стало одним із найшвидших рішень блоку, каталізатором якого стала агресія Москви.

Раніше йшлось про те що, країни Євросоюзу наголошують, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови. Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. 

До слова, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

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Теги: Єврокомісія переговори правила Україна агресія Угорщина Бельгія Європа Молдова Європарламент Будапешт обмеження

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