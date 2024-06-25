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Оприлюднено деталі проєкту безпекової угоди України з ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Оприлюднено деталі проєкту безпекової угоди України з ЄС
Окремим розділом в угоді окреслений план дій у випадку майбутньої агресії
фото з відкритих джерел

Окремо в безпековій угоді окреслено план дій у випадку майбутньої агресії

Проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів. Про це повідомляє Радіо Свобода, яке ознайомилося з проєктом угоди.

У чернетці угоди йдеться про ухвалені раніше програми фінансової і військової підтримки України,  кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру і прибутки від заморожених російських активів.

«Зобов’язання Європейського союзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також ширші зобов’язання у сфері безпеки», – йдеться у чернетці угоди.

Безпекова угода має два основні розділи, кожен із яких налічує дев’ять пунктів. У першому розділі йдеться про оборонні питання, стабільне й довгострокове забезпечення військовою технікою, військову підготовку й оборонну реформу, співпрацю оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку, обмін розвідданими.

Другий розділ описує ширші зобовʼязання, зокрема, про «майбутнє України і її громадян у Європейському союзі», розмінування і відбудову України, продовження підтримки українських біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спеціального трибуналу для російської політичної верхівки.

«Безпека, стійкість і підтримка оборони, а також макрофінансова, гуманітарна допомога, допомога у відбудові й реформах посилюватимуть одна одну», – описується у проєкті документа.

Окремо в проєкті окреслено план дій у випадку майбутньої агресії. Йдеться про термінові консультації, які мають відбутися протягом доби.

«Європейський союз і Україна швидко визначать відповідні наступні кроки відповідно до цих зобов’язань, без шкоди для специфічного характеру політики безпеки й оборони певних держав-членів», – зазначено у документі.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі європейські міністри мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань.

До слова, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

Як повідомлялося, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

Також президент Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею.

Раніше президент України та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

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Теги: Європейський союз безпека нацбезпека Україна

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