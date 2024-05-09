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Вступ України до ЄС: голова Європарламенту зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: голова Європарламенту зробила заяву
фото: скріншот

Роберта Метсола: «Шлях до вступу безумовно буде складним і український шлях багато в чому є унікальним»

Українські державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна - це Європа, а Європа – це Україна. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів в Києві.

«Ми наближаюся до українського майбутнього, як члена Європейського парламенту. Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня. Та обіцянка над якою працював Європейський парламент від перших днів, це обіцянка яку ми обов’язково дотримаємо. Шлях до вступу безумовно буде складним і український шлях багато в чому є унікальним, тому що потрібно враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки, але Європейський парламент, ЄС будуть готові допомагати», – сказала Метсола.

Вона зазначила, що Україна є Європа, а Європа, то є Україна. «Ми повернемося і відбудуємо разом, тому що Україна є Європа, а Європа, то є Україна, і в цьому полягає наше партнерство заради перемоги», –  додала президентка Європардламенту.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 травня, до Києва з візитом прибула президентка Європейського парламенту Роберта Метсола. Президентка Європарламенту також поширила відео, де вона виходить з потяга на залізничній станції, а її зустрічав з квітами голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Читайте також: Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів 
Теги: Європейський союз

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