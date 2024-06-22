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Німеччина звернулася до китайського уряду з попередженням

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина звернулася до китайського уряду з попередженням
Німецький міністр попередив КНР про наслідки дружби з РФ
фото: DW

Вторгнення РФ до України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив уряд Китаю про економічні наслідки підтримки агресорки Росії у війні проти України. Про це він сказав на зустрічі з представниками китайського уряду, повідомляє видання DPA.

Габек наголосив, що вторгнення РФ до України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки. За словами політика, «відносини, наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу».

«Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм Росії у цій війні», – сказав Габек.

Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації. 

Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Нагадаємо, Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

Читайте також: Підрив російських нафтобаз – найефективніші санкції 
Теги: політика Німеччина санкції Угорщина Європейський союз Місяць обмеження

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