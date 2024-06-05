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«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times
На протязі наступних 10 років рівень продажу газу до ЄС становитиме третину від довоєнного
фото: росЗМІ

«Газпром» зайшов у глухий кут, і вони це чудово розуміють»

Російський «Газпром» навряд чи зможе до 2035 року відновити обсяги продажів газу, які він втратив через повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну та санкції. Про це пише Financial Times із посиланням на звіт, підготовлений на замовлення топ-менеджменту компанії.

Видання назвало звіт «одним із найвідвертіших свідчень того, як західні санкції, введені у відповідь на війну, завдали шкоди «Газпрому» та енергосектору РФ загалом». У документі, зокрема, йдеться, що експорт газу до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50-75 млрд кубометрів на рік, що становить близько третини довоєнного рівня продажів.

Зазначається, що «Газпром» покладає великі надії на трубопровід до Китаю, однак його потужність становитиме лише 50 млрд кубометрів на рік, а ціни в азіатській країні набагато нижчі за європейські. «Основними наслідками санкцій для «Газпрому» та ПЕК є скорочення обсягів експорту, які відновляться до рівня 2020 року не раніше 2035-го», – йдеться в документі.

У коментарі Financial Times старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту світової економіки Петерсона Еліна Рибакова наголосила: «Газпром» зайшов у глухий кут, і вони це чудово розуміють».

Окрім того, для збереження домінуючого становища на внутрішньому газовому ринку, «Газпрому» доведеться використати свою монополію на газотранзитну інфраструктуру та вимагати від Кремля преференцій.

Як повідомлялося, через наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська енергетична компанія «Газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі.

Так, згідно з оприлюдненим звітом компанії, після прибутку в 1,23 трильйона рублів у 2022 році, чисті збитки за другий рік війни у ​​2023 році становили близько 629 млрд рублів (еквівалентно €6,4 млрд).

До слова, Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній – «Газпром», яка і так зазнала рекордних збитків за останніх 25 років.

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Теги: Газпром санкції Європейський союз росія газ

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