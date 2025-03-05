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Експертка з ядерної енергетики пояснила, що залишиться від Запорізької АЕС після деокупації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Експертка з ядерної енергетики пояснила, що залишиться від Запорізької АЕС після деокупації
Російські військові зайшли на територію ЗАЕС 4 березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Росіяни розграбували ЧАЕС, коли тікали звідти, так вони й вчинять, залишаючи ЗАЕС – найбільший ядерний об’єкт на європейському континенті

Окупанти вдадуться до мародерства під час відступу з Запорізької атомної електростанції. Про це заявила експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна у коментарі «Главкому».

«Я вірю в те, що ЗАЕС буде наша. Але в якому стані? Вже зараз є інформація, що росіяни грабують станцію, вивозять обладнання», – каже Кошарна.

Експертка у галузі атомної енергетики розповіла, що до окупації на основі навчального центру ЗАЕС планувалися регіональні тренування операторів на водно-водяному енергетичному реакторі ВВЕР 1000. Тому на території Запорізької АЕС перебуває три відповідних тренажери.

«Наприклад, після аварії на Фукусімі всі АЕС закупили мобільні дизель-генератори – це унікальне обладнання. Програмне забезпечення, комп'ютери вкрадуть. І я впевнена, що після деокупації вони знімуть все, що можна вивести, крім реакторів і турбін», – припускає Ольга Кошарна.

Також, впевнена експертка, російські військові замінують велику площу території станції, а також важливі для роботи енергооб'єкта елементи.

«Я впевнена у тому, що росіяни замінували якісь ключові трубопроводи, щоб, у випадку деокупації, дистанційно підірвати їх. Навколо ЗАЕС все заміновано. Можливо, ви пам’ятаєте новини про те, що дикі тварини, які бігали навколо станції, підривалися. Бо росіяни розкидали «міни-пелюстки». Вони замінували шандору. Це такі запірні ворота на ставку-охолоджувачі. Звідти витече близько 46 мільйонів кубометрів води у випадку підриву», – каже Кошарна.

Нагадаємо, нещодавно МАГАТЕ змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною. Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, а очільник МАГАТЕ заявив, що ротація експертів через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.

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Теги: Запорізька АЕС окупанти війна

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