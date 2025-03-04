Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань
Через падіння уламків загорілись автомобілі та будівля
фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків долучилось понад 80 рятувальників. Також було задіяно 17 одиниць пожежної техніки

Ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одеської області.

«Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога», – написали в ДСНС.

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками
Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російської атаки постраждало четверо людей. Лікарі надають всім необхідну допомогу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

Вогонь охопив будівлю через падіння уламків БпЛА
Вогонь охопив будівлю через падіння уламків БпЛА
фото: ДСНС Одещини

Через падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Також через атаку дронів загорілись автомобілі та будівлі.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим
Медики надають необхідну допомогу постраждалим
фото: ДСНС Одещини

«Троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію», – йдеться у повідомленні Одеської ОВА.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, що у ніч на 3 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також:

Теги: дрон поранення рятувальники армія Одеса окупанти пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 5 лютого
Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту, Нетаньягу прилетів у Вашингтон: головне за ніч
5 лютого, 06:03
Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир
Ракетний удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла (оновлено)
4 лютого, 16:00
РФ запускає дрони, які детонують при контакті
ДСНС попереджає про російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною
4 лютого, 16:26
Сапери оперативно прибули на місце та вилучили безпечні залишки ворожого БпЛА «Гербера»
На Київщині знайдено уламки ворожого безпілотника
10 лютого, 14:52
Міноборони: Проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»
Військові відреагували на проєкт «Контракт 18-24», представлений Міноборони
12 лютого, 02:14
На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області
Пошкоджені будинки та автівки. Росія атакувала Київщину безпілотниками
17 лютого, 08:44
Спроби включити формулювання, що засуджує вторгнення Росії в Україну, були відхилені
Болгарський парламент ухвалив декларацію про заборону відправки військ в Україну
21 лютого, 18:52
Українські воїни збили майже всі російські ракети
Масована атака РФ на Україну. Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
25 лютого, 12:03
Пожежу ліквідовано о 13:06 на площі 300 кв. м
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)
27 лютого, 14:47

Новини

Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань
Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань
Внаслідок обстрілу Одеси постраждало четверо людей (оновлено)
Внаслідок обстрілу Одеси постраждало четверо людей (оновлено)
Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно
Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно
Окупанти атакували Одесу шахедами: є загиблі (фото)
Окупанти атакували Одесу шахедами: є загиблі (фото)
Ошукали людей на понад $200 тисяч: на Одещині затримано організаторів фінансової піраміди
Ошукали людей на понад $200 тисяч: на Одещині затримано організаторів фінансової піраміди
У двох областях запроваджено відключення світла
У двох областях запроваджено відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
30K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
26K
Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом
22K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
18K
Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua