Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань

Через падіння уламків загорілись автомобілі та будівля

До ліквідації наслідків долучилось понад 80 рятувальників. Також було задіяно 17 одиниць пожежної техніки

Ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одеської області.

«Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога», – написали в ДСНС.

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російської атаки постраждало четверо людей. Лікарі надають всім необхідну допомогу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

Вогонь охопив будівлю через падіння уламків БпЛА фото: ДСНС Одещини

Через падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Також через атаку дронів загорілись автомобілі та будівлі.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим фото: ДСНС Одещини

«Троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію», – йдеться у повідомленні Одеської ОВА.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, що у ніч на 3 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).