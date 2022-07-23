Обстріл одеського порту: ООН здивувала реакцією (фото)

Антоніу Гутерреш засуджує ракетний удар по Одесі, але не каже, хто його завдав

Антоніу Гутерреш засуджує ракетний удар по Одесі, але не каже, хто його завдав

Антоніу Гутерреш заявив, що «однозначно засуджує» ракетний удар по порту в Одесі

Світова спільнота засудила ракетний удар по Одеському порту, який Росія здійснила відразу після підписання угоди щодо експорту українського зерна. При цьому реакція деяких лідерів була досить стриманою.

Так, Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у Twitter: «ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо осудливий і вкотре демонструє повну зневагу Росією до міжнародного права та зобов'язань».

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «однозначно засуджує» ракетний удар по порту в Одесі. За його словами, виконання зобов’язань щодо безпечного руху, взятих напередодні Росією, Туреччиною та Україною є обов’язковими.

При цьому Гутерреш не вказує, що ракетного удару, попри домовленості, завдала саме Росія.

Нагадаємо, угоду про розблокування українських портів для експорту зерна було підписано в Стамбулі 22 липня. А вже вранці 23 липня Росія цю угоду цинічно порушила, атакувавши Одеський морський порт. Західні країни вже відреагували на таке нехтування зобов'язань.

Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.