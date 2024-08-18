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Операція у Курській області: з’явилася реакція Північної Кореї

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Операція у Курській області: з’явилася реакція Північної Кореї
Кім Чен Ин та Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Влада КНДР заявила, що операцію України в Курській області РФ розглядатиме як акт терору

Влада Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) заявила про підтримку Росії в її зусиллях захистити суверенітет і звинуватила США у передачі України значній кількості летальної зброї. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, влада Північної Кореї заявила, що операцію України в Курській області РФ розглядатиме як акт терору. Більше того, у КНДР заявили, що Сполучені Штати нібито передали президентові України Володимиру Зеленському «астрономічну» кількість летальної зброї.

«Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем та за підтримки США та Заходу як непрощений акт агресії та терору», – ідеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Нагадаємо, з-поміж усіх держав та організацій, яких у Кремлі вважають дружніми, наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія. Більшість «друзів» Росії мовчать.

Раніше журналісти дізналися, як Кремль ставиться до операції ЗСУ на Курщині. 

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Теги: напад Північна Корея влада суверенітет Курщина

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