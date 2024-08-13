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Зеленський після розмови із Сирським заінтригував заявою про подальші плани на Курщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський після розмови із Сирським заінтригував заявою про подальші плани на Курщині
Президент повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з Головкомом
фото: скріншот

На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ

За сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським. 

«Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

Своєю чергою президент повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з Головкомом. «Доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій. Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу. Підготовка наших наступних кроків триває», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

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Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський Курщина війна ЗСУ

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