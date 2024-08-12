Головна Світ Політика
search button user button menu button

Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
Китай закликав всі сторони до деескалації конфлікту
фото з відкритих джерел

МЗС Китаю заявило, що позиція країни в українському питанні залишається послідовною і чіткою

Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області і закликає всі сторони до деескалації конфлікту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю.

«Китай звернув увагу на ситуацію, що склалася (в Курській області Росії – «Главком»)», – йдеться в коментарі МЗС.

Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

«Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною», – наголосила пресслужба відомства.

Відомство також додало, що Китай продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання «української кризи».

Нагадаємо, що російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

Читайте також:

Теги: Китай росія Курщина МЗС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта вважає, що США розуміють важливість того, аби не дозволити РФ сховати за своїм кордоном зброю
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
10 серпня, 11:22
Подоляк заявив, що Україна має перемогти, але не лише на полі бою
Подоляк прокоментував міжнародну реакцію на події в Курській області
8 серпня, 19:43
Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві
Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві
5 серпня, 03:19
Елла Лібанова: «До завершення війни будь-які демографічні прогнози позбавлені сенсу»
Елла Лібанова: Знаєте, кого зараз найбільше шукають роботодавці? Пенсіонерів! Інтерв’ю
1 серпня, 14:50
Очільник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ветеран російсько-української війни Іван Рудий хоче провести загальнонаціональне дослідження ігрової залежності серед військових
Лудомани в армії. Голова регулятора грального бізнесу пояснює, що змінилося за останні три місяці Інтерв’ю
31 липня, 15:35
Сьогодні, 30 липня, Кабмін затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для власних потреб
Мешканці деяких регіонів зможуть безкоштовно заготовляти дрова, але за умови
30 липня, 16:05
У небі над Курськом було видно яскравий спалах після вибуху
Уночі в Курську пролунав потужний вибух
30 липня, 06:54
Влада Курська заявила про успішну роботу російської ППО
Уночі безпілотники атакували Курськ (відео)
19 липня, 07:13
Сирський відправить робочу групу, аби та перевірила обставини нещодавніх втрат серед особового складу бригади
Сирський відправить перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом
15 липня, 09:53

Політика

РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist
РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загрози з боку КНДР
США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загрози з боку КНДР
Влада Білгорода евакуює населення ще одного прикордонного району
Влада Білгорода евакуює населення ще одного прикордонного району
Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі
Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
41K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
30K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
14K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
11K
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua