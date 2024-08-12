Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю

МЗС Китаю заявило, що позиція країни в українському питанні залишається послідовною і чіткою

Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області і закликає всі сторони до деескалації конфлікту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю.

«Китай звернув увагу на ситуацію, що склалася (в Курській області Росії – «Главком»)», – йдеться в коментарі МЗС.

Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

«Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною», – наголосила пресслужба відомства.

Відомство також додало, що Китай продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання «української кризи».

Нагадаємо, що російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.