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Курська операція виявила «справжніх друзів» Кремля: хто підтримав Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Курська операція виявила «справжніх друзів» Кремля: хто підтримав Росію
Наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія
фото: Yan Dobronosov

Операція ЗСУ у Курській області стала першим порушенням державних кордонів Росії з часів Другої світової війни

З-поміж усіх держав та організацій, яких у Кремлі вважають дружніми, наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія. Більшість «друзів» Росії мовчать. Про це пише Deutsche Welle.

Попри те, що операція ЗСУ у Курській області стало першим порушенням державних кордонів Росії з часів Другої світової війни, цю подію у «проросійському таборі» країн світу наче «не помічають».

На цьому тлі реакція Сирії є винятковою. Ймовірно, сирійський диктатор Башар Асад «не втримався», тому що завдячує кремлівському режиму не тільки збереженням своєї влади, а можливо, і своїм життям.

«Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область РФ, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, зокрема дітей», – заявили у сирійському МЗС.

При цьому у Сирії не пропонували Росії будь-якої допомоги.

Китай «звернув увагу» на ситуацію у Курській області

Водночас МЗС Китаю неохоче прокоментувало наступ ЗСУ у Курській області. Китайські дипломати заявили, що Пекін «звернув увагу на ситуацію, що склалася.

«Позиція КНР з українського питання послідовна і зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів «охолодження» ситуації», – наголосили у китайському МЗС.

У Пекіні пояснили, що під «охолодженням» ситуацію розуміють:

  • запобігання поширенню бойових дій назовні (за межі території країн, що є сторонами конфлікту);
  • уникнення ескалації збройного конфлікту;
  • недопущення провокацій, що можуть призвести до посилення вогню.

Лукашенко закликає «закінчити бійку»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському телеканалу цього тижня закликав Росію та Україну «закінчити бійку» й розпочати мирні перемовини. За словами білоруського диктатора, війна не потрібна ні Україні, ні Росії, а  підігрівають конфлікт «високопоставлені особи американського походження».

Лукашенко додав, що між Білоруссю та Росією існують відповідні домовленості. Вони передбачають, що Москва надасть Мінську підтримку і введе свої війська в разі агресії проти Білорусі. При цьому Лукашенко вдалося уникнути обговорення зобов'язань Білорусі у випадку вторгнення іноземних військ на територію РФ.

ОДКБ «стежить» за розвитком ситуації на Курщині

Цікаво, що країни ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку), до складу якої входить Російська Федерація, теж не засудили дії України.

«Аналітична служба ОДКБ працює у цілодобовому режимі та уважно стежить за розвитком ситуації. Організація Договору про колективну безпеку у встановлені терміни реалізує усі необхідні процедури, у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу», – ідеться у публікації на сайті організації.

Раніше журналісти дізналися, як Кремль ставиться до операції ЗСУ на Курщині. 

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ. 

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: Сирія наступ поранення Москва диктатор президент Башар Асад війна Олександр Лукашенко конфлікт

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